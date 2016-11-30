Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) kasım ayı Meclis toplantısına katıldı. ASO’da düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, Adana’da öğrenci yurdunda meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin, “Sorumluları cezalandırılmalı, böyle şeyler olmamalı. Eğer orada bir yangın merdiveni ihmali varsa, bu adam öldürmekten başka bir şey değildir. Bu şekilde görülmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“15 Temmuz akşamı o melanet, o ihanet Türkiye’nin üzerine bir kara bulut gibi çöktü” diyen Bakan Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“16 Temmuz günü Türkiye, bu millet, bu aziz millet dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak ve belki yüz yıllar boyunca anılacak bir demokrasi devrimini gerçekleştirdi. Bir demokrasi zaferini gerçekleştirdi. 16-17-18 Temmuz günü Türk ekonomisi de bir zaferi gerçekleştirdi. Türk sanayisi, ihracatı, finansı bir zaferi gerçekleştirdi. Saat 8 buçukta Türk bankaları tüm dünya bankaları ile entegre bir şekilde görev yapıyordu. Türkiye’deki tüm emtia ve gayrimenkul borçları tamamı işlevsel haldeydi ve işlemlerini yerine getiriyordu.”

“15 Temmuz oldubitti, sonra da toparladık, her şeyimizi yoluna koyduk da diyemiyoruz”

Türkiye’nin ekonomi alanında önemli bir test verdiğini belirten Bakan Zeybekci, “Yurt dışında birçok ülkeyi ziyaret ediyoruz. Hepsine de ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle de Avrupa Birliği ülkelerine, bizim için önemli olan dış ticaretimizin ortalama olarak yüzde 44-45’ini yaptığımız Avrupa Birliği ülkesi üyelere gidiyoruz. Onlara şunu soruyorum; ‘olmasın kesinlikle böyle bir şey dilemeyiz ama böyle bir şey olsaydı ülkenizde ne olurdu?’ İnanın bankacılık sistemleri 6 ay kendilerine gelemezdi. Faizleri veya ekonomik dengeleri 2 ay kendine gelemezdi. Darmadağın olurlardı. Birçoğunda devlet diye bir şey kalamayabilirdi. Bu ülke milli bir destan yazdı. Bu milli destan da şuan itibariyle, evet 15 Temmuz oldubitti, sonra da toparladık, her şeyimizi yoluna koyduk da diyemiyoruz. Ardı ardına geliyor, bütün dünya çok farklı gelişmeler var. Dünyada yer yerinden oynuyor. Dünya ekonomi haritaları yeniden çiziliyor” şeklinde konuştu.

Benan Özben