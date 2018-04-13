Bakan Zeybekci'nin gururlu günü

Bakan Nihat Zeybekci, bugün eşi ve çocuklarıyla Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 370. kısa dönem askerlik yapan oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin yemin törenine katıldı. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve çok sayıda asker ailesi katıldı. Bu mutlu gün sonrası asker oğlu ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Zeybekci, buradan sırasıyla Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Cem Kaan Toka