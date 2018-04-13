Diğer
Kategoriler

Bakan Zeybekci'nin gururlu günü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilecik'te vatani görevi yapan oğlunun yemin törenine katıldı.

Bakan Zeybekcinin gururlu günü

13 Nisan 2018 13:33

Bakan Nihat Zeybekci, bugün eşi ve çocuklarıyla Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 370. kısa dönem askerlik yapan oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin yemin törenine katıldı. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve çok sayıda asker ailesi katıldı. Bu mutlu gün sonrası asker oğlu ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Zeybekci, buradan sırasıyla Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.  

Cem Kaan Toka

Etiketler: Nihat Zeybekci

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç