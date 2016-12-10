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Bakandan Avrasya Tüneli’nin ismi ile ilgili açıklama

20 Aralık’ta hizmete girecek Avrasya Tüneli’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tünelin isim tartışmasıyla ilgili konuştu.

Bakandan Avrasya Tünelinin ismi ile ilgili açıklama

10 Aralık 2016 15:26

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 20 Aralık’ta hizmete açılacak olan Avrasya Tüneli’nde incelemelerde bulundu. Yapım aşamalarını incelediği tünelin içinden arabasıyla geçen Bakan Arslan, ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem tünelin ismiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi hem de işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"OCAK BAŞI İTİBARİYLE TÜRK LİRASI OLARAK ÜCRETİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Tünelden geçiş ücretinin Türk lirasıyla yapılacağını ifade eden Bakanı Arslan, "Bütün büyük projelerde olduğu gibi uluslararası projeler olması sebebiyle uluslararası finans kuruluşların da finanse etmesi adına yola çıkıldığı için sözleşmesinde dolar olarak belirtilmiş olmakla birlikte biz her sene yıl başındaki kuru esas alarak Türk Lirası’na çeviriyoruz. Bir yıl boyunca ücret Türk Lirası olarak uygulanıyor. Herhangi bir projede insanımızdan dolar toplamak, Euro toplamak gibi hiç bir şekilde bir uygulamamız olmazdı, olamaz. Ocak başı itibariyle Türk Lirası olarak ücret belirlenecek, bir yıl boyunca geçerli olacak. Yılın sonunda yeniden değerlemeyle ücret belirlemiş olacağız. Dolayısıyla hiçbir şekilde Dolar’la, Euro’yla geçiş söz konusu değil. Ocak başı itibariyle Türk Lirası olarak ücretini belirleyeceğiz. Ocak’tan önceki 10 gün içinde yüklenicimiz ile birlikte insanımıza nasıl bir kolaylık sağlayacağız ona çalışacağız. 20 Aralık ile 31 Aralık arası farklı bir uygulama yapıp bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünü değerlendireceğiz. İlk 10 gün ücretsiz yapmamayı düşünüyoruz. Başlangıçta 14 saatle başlayarak ayarlamaları yaptıkça en geç 30 Ocak itibariyle de 24 saat çalışma esasına dönmüş olacağız" dedi.

"İNSANIMIZLA BAĞDAŞAN BİR İSİM ÖNERİSİ GELEBİLİR Mİ, ÖNERİ ALALIM İSTEDİK"

Açılışından önce herhangi bir eksiklik olup olmadığını incelediklerini ifade eden Bakan Arslan, "3 yıldır gece gündüz bir gayret bir çalışma vardı, 10 gün sonra bitmiş olacak. Avrasya Tüneli’nde Göztepe’den Kazlıçeşme’ye 15 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Biz burayı 15 dakikada geçmiş olacağız. Sadece Avrupa ve Asya’yı tüneller kısmını düşünürseniz de 4,5 dakikada bir kıtadan diğerine geçmiş olacağız. Avrasya’yı otomobiller kullanacak, büyük araçları bu tünele sokamayacağız. Tarihi yarımada üzerindeki trafik yükünü azaltmış olacağız, yarımada üzerinde uzun seyahat yapmayarak tarihi yarımadayı da korumuş olacağız. Bu projemiz bir çok ödül almıştı ama en son bundan 1 buçuk ay öncesinde Amerika’da dünyanın en önemli mühendislik projelerini yarıştığı bir ortamda ödül aldı kaldı ki başvuruda bulunmamıştık. Dünya bu büyük projeleri gıptayla izliyor. Bundan 10 gün önce insanımızın bize bir isim önerisi olabilir mi diye yola çıktık. Bizim amacımız insanımızın 150 yıllık rüyası olan dünyada bir ilk olan bu tünele çok da çarpıcı, insanımızla bağdaşan bir isim önerisi gelebilir mi, öneri alalım istedik. Ancak umduğumuzdan ve beklediğimizden çok farklı bir mecraya çekildi, bu bizi üzdü,üzmeye devam ediyor. İnsanlarımız zaman zaman ortaya çıkıp o projeyi istemeyiz, bu projeyi istemeyiz, İstanbul’un silüetine zarar verir diye ortaya çıkanlar ne zaman gördüler bu proje tam tersine katkı sağlıyor o zaman olayı bir başka noktaya çektiler" diye konuştu.

"BİZ ZENGİNLİKLERİMİZİ VE DEĞERLERİMİZİ YARIŞTIRARAK BİR YERE VARAMAYIZ"

Avrasya Tüneli’nde çalışan tüm mühendis ve çalışanlara teşekkür eden Bakan Arslan, "Bir başka polemik oluşturdular. Biz insanımızdan ilginç farklı bir isim gelebilir derken, insanımızın ve ülkemizin çok önemli değerlerini çarpıştırır, yarıştırır hale geldiler. Bu da gerçekten amacından saptı. Niye saptı efendim Ulu Önder Atatürk’ü alıp başkalarıyla yarıştırıyorlar. Atatürk hepimizin değeri, hatta dünyanın değeri. Atatürk’ün ismini alıp yarıştırmaya sokmak, yarıştırıyor olmanın bence anlamı bu projeye saygıdan değil tam tersine ülkede ikilik yaratılması üzerine kurulan bir senaryonun parçasıdır. Abdülhamit Han’ı aldılar, yarıştırıyorlar bundan 160 sene önce denizin altından kıtaları birleştirmeyi düşünmüş öngörmüş böyle bir düşünceyi hayal olarak bile olsa insanımızın önüne koymuş. Mevlana’yı yarıştırıyorlar, Hacı Bektaş-i Veli’yi yarıştırıyorlar. Biz zenginliklerimizi ve değerlerimizi yarıştırarak bir yere varamayız" diye konuştu.

Etiketler: Avrasya Tüneli, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma


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