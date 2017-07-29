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Bakandan dolu mağdurlarına müjde

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dolu felaketi sebebiyle büyük zarar gören çiftçilere Ankara’dan sevindirici haber geldi.

Bakandan dolu mağdurlarına müjde

29 Temmuz 2017 13:38

18 Temmuz’da yaşanan sel ve dolunun ardından mahsulleri tarlada kalan çiftçiler için ilk günden beri harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, mağdur üreticilerin zararlarının karşılanması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba ile görüştü. Fakıbaba'ya yeni görevinde başarılar dileyen Kurtulan, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de yaklaşık 95 bin dönümlük arazide etkili olan dolu felaketi hakkında bilgiler verdi. Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay, Yeşilova, Ormankadı ve Kumkadı mahalleri ile Karacabey’in bir bölümünde bini aşkın mısır, kavun, karpuz, biber ve domates üreticisinin afetten etkilendiğinin söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Bakan Ahmet Fakıbaba ise süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak zarar gören tarım ürünleri inceleyen Bakan Fakıbaba, “Allah bu gibi afetlerde yurdumuzu korusun. Önemli olan cana bir şey gelmesin. Ürünlere gelen zararı bu devlet hep karşılamıştır, bunu da karşılamak zorundayız. Arkadaşlarımıza söyleyeceğim, çalışacağız. Üreticiye saygısı olan bir hükümetiz. Hem merkezi hükümet hem de mahalli idare olarak ne yapabileceğimize hep birlikte bakacağız. Yardım etmek bizim görevimiz. Bu yaraları hep birlikte saracağız ” dedi. 

Adem Tunçer


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