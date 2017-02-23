Diğer
Kategoriler

Bakandan 'emeklilikte yaşa takılanlar' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Bakandan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

23 Şubat 2017 09:25

Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, “Türkiye’de emeklilik yaşı 52. OECD ortalaması 72. Yaptığımız düzenleme ile bunu 2036’ya kadar erkeklerde 60 yaşına, kadınlarda ise 58 yaşına dönüştürecek bir yolculuk yapılıyor. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz. Bunun dışında düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz.

Emeklilik ile ilgili çalışma gününü doldurup da, şu anda çalışmayanlar sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyorlar ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Onlarla ilgili bu kanun tasarımızda bu 53 liralık Gelir Testi’ne tabi olmadan GSS (Genel Sağlık Sigortası) primini ödeyerek onlarda bu ara dönemde sağlık hizmeti alabilecekler. Ama yaşlarını beklemek ile ilgili bir çalışmamız söz konusu değil” dedi.

Büyük anne

Büyük anne projesine ilişkin Müezzinoğlu, “Bir pilot uygulama başlattık. Müracaatları pazartesi günü itibariyle sonlandırdık. Müracaatlarda bu kapsama girebilecek sayı 31 bin 262. Burada annenin iki asgari ücretten az geliri olma, ailenin toplam gelirinin üç asgari ücreti geçmeme, büyük annenin sağlıklı olma durumu gibi kriterlere göre, 31 bin 262 kişi aşağıdan yukarı doğru sıralandırılarak, 6 bin 500 aileye bu hakkı tanıyacak. 10 ilde pilot uygulama değerlendirilecek. Bin ailenin maliyeti yaklaşık 6 milyon TL’ye mal oluyor. Bunun yüzde 50’sini sendikalarımız, işverenlerimizi, odalarımız, yüzde 50’sini İŞ-KUR olarak biz üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Referandum konusunda halkın yeteri kadar bilgili olmadığına ilişkin soruya Müezzinoğlu, “Herkes kendi yolunu çizer. Sokaklarda, caddelerde serbest. Her tarafta herkes vatandaşa ulaşabilir. Bu alanda herkes kendi tercihini kendi yapar. Biz bugünlere millete güvenerek geldik. Millete kimin güvenip güvenmediğini bu kürsüde gördük. Milletten korkan birisi varsa, belli” şeklinde konuştu.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Büyük anne, emeklilik, yaşa takılanlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!