İzmir’de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığını işleten TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak şirketi İZBAN A.Ş. personeli grev kararı almıştı. İZBAN’da çalışan 340 personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık nedeniyle Demiryol-İş Sendikası tarafından alınan karara göre grev salı günü saat 08.00’de başladı. Grevin sekizinci gününde, Ankara’da TCDD Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının görevlendirdiği üst düzey yetkili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk-İş ve Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, İZBAN yönetimi ve Demiryol-İş Sendikasi İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz grevi sona erdirecek uzlaşma için görüştü. Taraflar, yaklaşık 4 saat süren toplantıdan anlaşarak ayrıldı. Sendika, İZBAN yönetimi tarafından teklif edilen zammı kabul ederken, greve son verme kararı aldı. İZBAN seferlerin yarın sabah 05.40’tan itibaren yeniden başlayacağı açıklandı.

BAKAN ARSLAN AÇIKLAMA YAPTI

İZBAN’ın İzmir’in şehiriçi ulaşımının can damarı olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, İZBAN’da devam eden grev İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın ve İZBAN yönetiminin sendika ile birlikte yaptıkları yoğun çalışmalar ile anlaşmaya varıldığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. İZBAN, İzmir’in kent içi ulaşım sorununa kalıcı çözüm üreten çok önemli bir proje olduğunu hatırlatan Arslan, "İZBAN ile ulusal demiryolu ağını kent içi ulaşım hizmetine sunulmuştur. Ayrıca merkezi yönetimle, yerel yönetimin işbirliği yaptığı, metro standardında hizmet veren güzel bir hizmettir. 2013 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ’En İyi İşbirliği’ ödülüne layık görüldü. İZBAN, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın önderliğinde 2005 yılında TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında geliştiren dünyaya örnek bir projedir. 2007 yılında TCDD’nin ve Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 oranında hisse payına sahip olduğu İZBAN kuruldu. Gelişerek bugünkü konumuna ulaştı" ifadelerini kaydetti. Bir süre önce İZBAN’da çalışan sendikalı işçilerin Anayasal hakları olan greve yapma haklarını kullandıklarını İZBAN ulaşımının durdurulduğunu belirten Arslan, İzmir’e sıkıntı oluşturan bu grevi ortadan kaldırmak ve sendikayla anlaşmaya varmak için yoğun çaba ve mesai harcandığını kaydetti.