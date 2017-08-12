Bakandan Kılıçdaroğlu'na belediye tepkisi

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir insan bir kentte yaşamak istiyorsa, huzur içinde yaşamak istiyorsa, rahatlıkla yaşamak istiyorsa tercih edeceği kent CHP'li belediyelerin yönettiği kenttir" sözlerini eleştiren Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Geçen gün CHP lideri Kılıçdaroğlu diyor ki gelsin CHP'li belediyeleri görsünler diyor. Görüyoruz çukur, pislik, çöp, yolsuzluk İstanbul'da da gördük yaşadık. Biz sayın başbakanımızdan iki buçuk milyar dolar borç aldık. İSKİ skandalı vardı. 2,5 milyar dolar borç aldık. İSKİ skandalı vardı, Kocaeli Yuvacık'ta dört buçuk milyar dolarlık skandal. Bunları biz gördük. Gel Kılıçdaroğlu AK Partili belediyelere bak çiçek gibi her yer. Dolayısıyla fark bu birisi çukur diğeri çiçek gibi belediye. Sizlerden ricam daha güzel hizmetler için belediyelere çok güzel hizmetler veriyoruz. Hiç bir ayrım yok, nüfusla orantılı olarak para gidiyor. Eskisi gibi böyle kayırmacılık yok. Tüm belediyelere orantılı para gidiyor. Bizde adalet var. Çünkü biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yiz."

15 Temmuz darbe girişiminin milletin kahramanlık destanıyla püskürtüldüğünü anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Tarihimizin en kanlı en alçak hain darbe girişimine karşı milletimizin kahramanlığı. İşte bu kahramanlık destanı sadece kendi tarihimize değil, bütün tarihlere kahramanlık destanı olarak geçti. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve dirayeti başkanımızın, tüm herkesin ve 80 milyonun kararlılık neticesinde bu darbe girişimi püskürtüldü. Allah'ım böyle acılar bir daha göstermesin. Önümüzde seçimler var. Artık yeni bir sisteme geçtik. Bu sistemde yüzde 35 oy alan iktidar olamayacak. Bu yüzden daha çok çalışmamız bütün milleti kucaklamamız lazım" diye konuştu.

Bakan Eroğlu'na Çaycuma manda yoğurdunun yanı sıra Madenci heykeli de hediye edildi.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir Onur Altındağ - Sertaç Özdemir