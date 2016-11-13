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Bakan’dan o büyükelçilere tarihi gönderme

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusuna hiçbir yabancı misyon şefinin katılmadığını belirterek, “Sırtını terör örgütlerine dayayanların toplantılarına katılanlar, neden acaba burada dünyaya güzel mesajların verildiği bu organizasyonlara katılmıyorlar?” dedi.

Bakandan o büyükelçilere tarihi gönderme

13 Kasım 2016 16:57

Türkiye’de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından Vodafone 38. İstanbul Maratonu yapıldı. "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen maratonda halk koşusu etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç verdi. Bu organizasyonun demokrasi ve devlet için çok önemli olduğunu belirten Bakan Kılıç, “Ülkemizin birliği ve beraberliği için hayatını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Engel tanımayan arkadaşlarımızın da katılım sağladıkları bu güzel İstanbul Maratonu’nun inşallah dünyaya İstanbul’un, Türkiye’nin ne kadar güvende, huzurlu bir ülke olduğunu tekrar hatırlatması anlamında çok önemli buluyorum” şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR KATILIM GÖSTERDİLER"

Maratona uluslararası spor camiasından da katılım olduğunu hatırlatan Kılıç, “Bu sene de uluslararası katılımımız var. Uluslararası sporcular var. Uluslararası Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri burada. Vatandaşlarımız akın akın geldiler. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir katılım göstererek buradaki koşunun en büyük anlamını ortaya koymasını sağladılar” dedi.

“2023, 2053, 2071 HEDEFLERİMİZE HEP BERABER GELECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fetullahçı Törör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında millete yapmış olduğu çağrının önemini bir kez daha vurgulayan Bakan Kılıç, “Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi halkımıza yapmış olduğu çağrıya cevap veren milletimiz; o günden beri devletine, milletine birlik ve beraberlik ,içerisinde sahip çıkıyor. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin çalışmalarıyla bu koşu devam edecek. 2023, 2053, 2071 hedeflerimize hep beraber geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“SIRTINI TERÖR ÖRGÜTLERİNE DAYAYANLARIN TOPLANTILARINA KATILANLAR NEDEN BU ORGANİZASYONA KATILMIYORLAR?”

Bakan Kılıç, Türkiye’de görev yapan yabancı ülke görevlilerine de seslenerek, “Arkadaşlara Türkiye’de görev yapan ve akredite olmuş yabancı misyonlardan kaç kişi kayıt yaptırdı diye sordum, maalesef hiçbiri kayıt yaptırmamış. Ama memleketimizin, milletimizin geleceği ile ilgili çalışmalarda farklı yerde yer alan, sırtını terör örgütlerine dayayanların toplantılarına katılanlar neden acaba burada dünyaya güzel mesajların verildiği bu organizasyona katılmıyorlar? Onlara da buradan bunu sormak istiyorum. İstanbul’da dünyanın en büyük maratonlarından biri koşuluyor. Keşke burada olsalardı” açıklamasını yaptı.

Etiketler: Akif Çağatay Kılıç


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