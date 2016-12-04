Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir dizi açılış ve temel atma törenleri için Samsun’a geldi. Bakan Eroğlu ve Kılıç, ilk olarak Samsun Valiliğini ziyaret ederek Vali İbrahim Şahin ile görüştü. Ziyarette Vali Şahin, Bakan Eroğlu’na hediye takdim etti. Ardından Valilik toplantı salonuna geçen bakanlara Vali Şahin, Samsun’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

16-22 Aralık tarihleri arasında Samsun’da yapılacak FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “15 Temmuz gecesi ülkemizin karşı karşıya kaldığı ihanet çetesi ile bazı sıkıntılar yaşandı. O dönemde yapılması planlanan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası ertelenmişti. Şimdi 16-22 Aralık arası şampiyonanın Samsun’da yapılması karar alındı” dedi.

"Samsun’da 14 yılda 15 milyar TL’lik yatırım yaptık"

Samsun’u çok sevdiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, “Çok önemli yatırımlarla Samsun’a önemli tesisler kazandıracağız. Önemli müjdelerimiz var. Elimiz dolu geldik. Samsun lokomotif bir şehir. Özellikle açılış, temel atma merasimimiz var. 28 tesisin temelini atacağız ve açılışını yapacağız. Bunların toplamı 175 milyon TL. Buraya gelirken müjdelerle geliyoruz. Bu bizim geleneğimiz haline geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir yere giderken eli boş gitmiyor. Bugün bakanlığın kapısını kapattık, hep beraber buradayız. Geçen geldiğimizde 43 müjde vermiştik. Bugün geldiğimizde de 42 müjde verdik. Şuana kadar 85 proje ile 634 milyon TL’lik müjdeler verdik. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ise Samsun’da 31 projesi var. Bunlardan bir tanesi Salıpazarı Barajı'dır. İlçede 15 bin 400 dekarlık alanı sulayacağız. 19 Mayıs Barajı'nın isale hattını yapıyoruz. Diğer ilçelerdeki dere ıslahlarını yapacağız. Bu yılsonuna kadar 2 bin 350 dekar alanda ağaçlandırma tesisi, 10 bin dekar alanda toprak muhafaza tesisi ve 11 bin 140 dekar alanda bozuk ormanların rehabilitasyonu yapılacak. Bu yıl içerisinde 7 milyon 400 bin fidan üretilecek. Bu sene 17 mahallede 410 dekar alanda gelir getirici türle ilgili ağaçlandırma yapılacaktır. Samsun’a 14 yılda 15 milyar TL’lik yatırım yaptık. 2013 yılında verilen 43 müjdenin 34 tanesi tamamlandı, 9 projemizde devam ediyor. Samsun için uygulama eylem planı hazırladık. Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamına Samsun alındı. DOKAP kapsamında 30 milyar 345 milyon TL sadece bizim yapacağımız yatırımdır. Biz 2019 yılı sonuna kadar 6 tane içmesuyunu tamamlayacağız. 26 sulama tesisi, 126 taşkın koruma tesislerini tamamlayacağız. 54 tane de erozyonla mücadele için tesis yapacağız. 301 bin kişiye içme suyu temin edeceğiz. 905 bin dekar alan sulamaya açılacak. Bize izlemeye devam edin” diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları da katıldı.

Gökhan İçkilli - Kenan Akyüz

