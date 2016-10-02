Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Katyuşa füzelerini etkisiz hale getirecek bir çalışmayı yaklaşık 1,5 yıldır yapıyorduk. Orada özellikle laboratuvar ortamında başarıyı sağladık. Şimdi saha testlerine başladık." açıklamasında bulundu.

HAVADA YAKALAYIP İMHA EDİYOR

Detaylarına girmek istemediğini ifade eden Işık, "Farklı bir teknoloji. Katyuşa füzelerinin havada yakalayıp imha ediyor. Demir kubbe gibi çok sayıda şeyi çalışıyoruz. Bunlar duyarsız mühimmat. Çok eski teknoloji. Bazen eski teknoloji ile mücadele etmek yeni teknoloji ile mücadele etmekten daha zor oluyor." dedi.