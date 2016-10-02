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Bakan'dan 'yerli füze savunma sistemi' açıklaması

Bakan Fikri Işık, füzeleri havada yakalayıp yok edecek yerli ve milli bir savunma sisteminde sona gelindiğini duyurdu.

Bakandan yerli füze savunma sistemi açıklaması

02 Ekim 2016 11:26

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Katyuşa füzelerini etkisiz hale getirecek bir çalışmayı yaklaşık 1,5 yıldır yapıyorduk. Orada özellikle laboratuvar ortamında başarıyı sağladık. Şimdi saha testlerine başladık." açıklamasında bulundu.

HAVADA YAKALAYIP İMHA EDİYOR

Detaylarına girmek istemediğini ifade eden Işık, "Farklı bir teknoloji. Katyuşa füzelerinin havada yakalayıp imha ediyor. Demir kubbe gibi çok sayıda şeyi çalışıyoruz. Bunlar duyarsız mühimmat. Çok eski teknoloji. Bazen eski teknoloji ile mücadele etmek yeni teknoloji ile mücadele etmekten daha zor oluyor." dedi.


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