Bakan Özlü, Plan ve Bütçe Komisyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi hakkında bilgi verdi. Bakan Özlü, son derece sağlam ve güçlü dinamiklere sahip olan Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yakaladığımız yüzde 4’lük büyüme oranı ile G-20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen dördüncü ülke olduk. Bu yılın ilk yarısında da yüzde 3,9 oranında bir büyüme yakaladık. Bu oran, Çin ve Hindistan’ı hariç tutarsak, gelişmekte olan ekonomilerin 2,5 katı bir büyüme anlamına geliyor. Türkiye ekonomisi, 27 çeyrektir aralıksız büyüyor. Ekonomimiz, küresel krizden bu yana yaklaşık 7 milyon kişiye istihdam üretti. Çin ekonomisinde devam eden ivme kaybı, finansal piyasalardaki oynaklıklar, ülkelerin yüksek borç yükleri ve sermaye akımlarındaki zayıf seyir, küresel ekonomik büyümeyi sınırlıyor. Yine bölgemizde yaşanan olağanüstü jeopolitik gelişmeler, artan terör olayları ve son darbe girişimi de ekonomimizi baskı altına alıyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda, ekonomideki başarılarımızın anlamı daha da artıyor. Ekonomide ve siyasette sağlanan güven ve istikrarın değeri, böyle günlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Ekonomi yönetimi olarak, şayet isteseydik, daha yüksek büyüme oranları da yakalayabilirdik" ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİ VE TASARIM, DAHA YÜKSEK KAR, DAHA FAZLA İHRACAT, GELİR VE TASARRUF ANLAMINA GELİYOR”

Bilgi teknolojileri, yazılım, mobil iletişim gibi alanlarda faaliyet gösteren teknoloji firmalarının ağırlığının sürekli arttığını vurgulayan Bakan Özlü şunları kaydetti:

"Mevcut kaynaklarımızla daha fazla katma değer üretebilmek için, biz de Ar-Ge’ye, inovasyona, markalaşmaya, tasarıma daha fazla önem vermek zorundayız. Bu noktada, Bakanlığımızın Girişimci Bilgi Sistemi’nden elde ettiğimiz birkaç örnek veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. GBS verilerine göre, 2015 yılında, düşük teknolojili sektörlerde ortalama faaliyet karlılığı yüzde 5,2 iken, yüksek teknolojili firmaların ortalama faaliyet karlılığı yüzde 8’dir. Yine tasarım yapan firmaların karlılık oranı, yapmayanların iki katına yakındır. İhraç ettiğimiz gıda ürünlerinin ortalama kilogram değeri 1,1 dolar iken, ihraç ettiğimiz eczacılık ürünlerinin ortalama kilogram değeri 23,7 dolardır. Mobilya sektöründe çalışanların ortalama ücreti bin 532 TL iken bilgisayarlar ve optik ürünler sektöründe ortalama ücret 2 bin 829 TL’dir. Bu listeyi uzatmamız mümkündür. Bütün bunların özet olarak söylediği şudur: Teknoloji ve tasarım, daha yüksek kar, daha fazla ihracat, gelir ve tasarruf anlamına geliyor. Türkiye’de bu alanlarda çok olumlu gelişmeler yaşanıyor. Mesela 2002 ile 2014 yılları arasında, nominal olarak milli gelirimiz 5 katına yükselirken, Ar-Ge’ye ayırdığımız bütçe 10,2 katına yükseldi.2014 yılında, tarihimizde ilk defa Ar-Ge harcamalarının milli gelirimize oranı yüzde 1’i geçti. Ar-Ge harcamaları, patent başvuruları gibi göstergelere baktığımızda, dünyada en hızlı gelişme gösteren ülkeler arasındayız. Dünyada tek başına, ülkemizin yıllık Ar-Ge harcaması kadar Ar-Ge harcaması yapan, ülkemizin patent başvurusu kadar patent başvurusu yapan firmalar var.Bu nedenle durmaya, duraklamaya, molaya, teneffüse ayıracak tek bir saniyemiz bile yok. Teknoloji kapasitemizi artırmak için çok daha büyük bir efor sarf edeceğiz. Ar-Ge yoğunluğumuzu yüzde 3 seviyesine çıkaracağız. İhracatımız içinde yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 15’e taşıyacağız. Ar-Ge projelerinin ve patentlerin ticarileşmesine de daha yoğun bir mesai harcayacağız."

Yerli üretimi teşvik etmek aracıyla önemli programlar yürüttüklerini söyleyen Özlü, "2014 yılının son aylarında, yerli üretimi desteklemek ve dışa bağımlılığı azaltmak için Yerli Malı Tebliği yayınlamıştık. Bu tebliğe göre bugüne kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na bağlı odalar tarafından 9 bin 580 ’Yerli Malı Belgesi’ verildi. Bu belgeye sahip olmak önemlidir, çünkü orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren ve bu belgeye sahip olan firmalara, kamu ihalelerde yüzde 15’e kadar fiyat avantajı uygulaması zorunlu bulunuyor" şeklinde konuştu.

Yılda 4 bine yakın eğitimin, 33 binden fazla deney raporunun ve 32 bine yakın kalibrasyon sertifikasının verildiğini belirten Özlü, "Test ve laboratuvar altyapısını daha da güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Mesela Avrupa’nın en büyük otomotiv test merkezlerinden birini Bursa’ya yapıyoruz. Uluslararası uygunluk değerlendirme pazarından daha fazla pay almak istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz uluslararası uygunluk değerlendirme şirketi ICAS da çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"YERLİ İMKÂNLARLA BİR OTOMOBİL ÜRETMEK ÇOK ZOR BİR MESELE DEĞİL"

TÜBİTAK ile ilgili olarak Bakan Özlü şunlara değindi:

"TÜBİTAK’ı iş yapan değil, iş yaptıran; özel sektör ile rekabet eden değil, özel sektöre rehberlik eden bir kurum haline dönüştüreceğiz. Özellikle teknolojinin ticarileşmesine daha büyük bir dikkatle yoğunlaşacağız. TÜBİTAK’ta yürütülen projeleri hızlandıracağız. Bir başka önemli çalışma alanımız ise yerli marka elektrikli otomobil projesidir. Bizimi amacımız yerli otomobil üretmekten ziyade, bir otomobil markası oluşturmaktır. Yerli imkânlarla bir otomobil üretmek çok zor bir mesele değildir. Zaten birçok firma, tasarımı ve teknolojisi Türkiye’de geliştirilen, üretimi burada yapılan modeller geliştiriyor. Biz zor olana talibiz. Sadece Türkiye’de değil dünyada da tutacak bir otomobil markası oluşturmayı hedefliyoruz. Bu projeyle ilgili iş modelini oluşturmak, idari ve teknik şartnameleri hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir başka önemli çalışma konumuz, 4’üncü Sanayi Devrimidir. Geleceğe damga vuracak olan akıllı üretim sistemleriyle ilgili sürece şimdiden hazırlıklı olmak istiyoruz. Burada iki temel amacımız var. Birincisi, fabrikalarımızın akıllı üretim sistemleriyle donatılmasını, üretimin bu yeni teknolojilere uygun bir dönüşümden geçmesini hedefliyoruz. İkincisi, bu döneme damga vuracak olan teknolojileri yerli imkânlarla geliştirmek amaçlıyoruz."

Sanayi sitelerinin, Organize Sanayi Bölgeleri’nin ve endüstri bölgelerinin sanayinin fiziksel gelişiminin ve planlı sanayileşmenin en önemli unsurları olduğun kaydeden Özlü, "Bu bölgeler, sanayicimizin dünya standartlarında üretim yapmasını sağlayan altyapılar sunmaktadır. Bakanlığımız, OSB’lerin altyapı çalışmalarına, sanayi sitelerinin ise alt ve üst yapı projelerine çok uygun şartlarda kredi veriyor. 2016 fiyatlarıyla, OSB’lere 3,5 milyar TL, sanayi sitelerine ise 4,8 milyar TL kredi kullandırılmıştır. Ülkemizde bugüne kadar tamamlanan 166 OSB projesinin 101’i, 466 sanayi sitesi projesinin ise 117 tanesi, son 14 yılda tamamlanmıştır. Bu yıl sonuna kadar, 19 bin kişiye istihdam imkânı sağlayacak olan 8 OSB ve 4 SS projesini daha tamamlamış olacağız.

2017’de ise 31 bin kişiye istihdam imkânı sunacak olan 9 OSB ve 2 SS projesini daha tamamlayacağız. Şu anda, 294 OSB’mizde bir milyon 640 bin kişi istihdam edilmektedir. 2023 hedefimiz 70 yeni OSB daha kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır. Bir diğer önemli hedefimiz ise ihtisas OSB’lerin sayısını artırmak olacaktır. Mesela Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB’nin altyapı çalışmalarını 2017’de tamamlayarak sanayiciye sunacağız. Yer seçim çalışmalarını tamamladığımız Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB’yi de, özellikle yüksek teknolojili sektörlere hitap ettiği için çok önemsiyoruz“ ifadelerini kullandı.