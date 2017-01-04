Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yı makamında ziyaret etti. ATO heyet üyelerinden tek tek bilgi alan Bakan Avcı, yaptığı konuşmada ülkemiz kültür ve sanat alanındaki çalışmalarda yaşanan sıkıntılar ve çözüm yollarının detaylı bir şekilde ele alınacağı Milli Kültür Şurası’nın 10 Mart’ta İstanbul’da toplanacağını bildirdi. Bakan Avcı, bu şuranın ardından da Turizm Şurası'nı toplayacaklarını ifade etti. Avcı, Turizm Şurası için hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Bu toplantılarda sektörlerin içinden gelen insanlar sorunları ele alıp, çözüm önerilerini aktaracaklar” dedi.

“Yeni yıla Hakkari’de girdik”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye’nin terör örgütlerinin saldırıları karşısında sıkıntılı günler yaşadığını, ancak beklenenin aksine terörün bölücü değil birleştirici etki yaptığını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığında sivil toplum örgütleriyle birlikte “kardeşlik köprüsü” kurmak üzere Hakkari’ye gittiklerini anlatan Baran, “Yeni yıla Hakkari’de girdik. İnsanlarımızla birlikte olduk, karakollarımızı ziyaret ettik, köylerimize misafir olduk. Oradaki insanlarımızın yüzündeki ışığı gördük. Terör lafı hiç edilmedi. Güneydoğu’da insanımızın gündemi iş ve aş. Terör bitecek, Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda sıçramasını yapacak” ifadelerini kullandı.

“İki büyük organizasyona imza atacağız”

Baran, yönetim olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeleri hakkında da bilgi verdi. Nefes Kredisi’ne Türkiye’de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını kaydeden Baran, “Ankara’da üyelerimiz için 1 milyar liralık bir kredi hacmi oluşturduk. Kredi üst sınırını 100 bin TL olarak belirledik. Böylelikle 20 bin ATO üyesi nefes alabilecek” açıklamasında bulundu.

Baran, ATO’nun 2017 programında yer alan faaliyetlerden de söz ederek, şunları kaydetti:

“Yeni yönetim olarak kollarımızı sıvadık, çalışmalara başladık. İlk olarak iki büyük organizasyona imza atacağız. Bunlardan biri Ankara Ticaret Kongresi, diğeri de Coğrafi İşaretler Zirvesi.”

Ziyarette konuşan ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ise, Türk dünyasının ilişkilerinin heyecanla başladığını ancak aynı şekilde devam etmediğini belirterek, “Halk müziği kültür coğrafyasında bağları güçlendirecek unsur olabilir” dedi.

Gürgür, temel kültür kaynağı olabilecek eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bastırılıp, gençlerin yararına sunulabileceğini söyledi.

ATO heyetinin Bakan Avcı’yı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Mustafa Deryal ve Mehmet Aypek, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Karaoğlan, M. Ülkü Karakuş, Musa Beşparmak, Kemal Gazioğlu, Faruk Köylüoğlu, Meclis Üyeleri Nizamettin Uğurlu ve Seçim Aydın eşlik etti.

