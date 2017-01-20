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Bakanı odaya hapsettiler

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, makam odasında üretici temsilcileri tarafından alıkonuluyor. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği üyeleri, 17 Ocak'da ödeme yapılacağı söylenmesine rağmen yapılamayan ödemeler nedeniyle Tarım Bakanlığını bastı.

Bakanı odaya hapsettiler

20 Ocak 2017 17:18

Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler, taleplerinin yerine getirilmediğini, hükumetin ise kayıtsız duruş sergilediğini öne sürerek Bakan Çavuşoğlu'nu iki saattir makam odasında alıkoyuyor.

KKTC Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, yaptığı açıklamada üreticilerin 17 Ocak’ta ödemeyi taahhüt ettiği kuraklık ödemelerinin halen ödenmemesini eleştirerek bu konuda somut adım atılmaması halinde odadan çıkmayacaklarını açıkladı. Kelle, ayrıca tarım sigortasının borçlandırılmadan sürdürülebilir yapısının korunmasını istediklerini dile getirdi. Başkan Kelle, Tarım ve KKTC Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ilgili yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ancak henüz olumlu bir yanıtın alınmadığını söyledi.

Bakanlıktaki gergin bekleyiş sürüyor. 

Emir Abdurrahman Bulut
 

Etiketler: KKTC, nazım çavuşoğlu


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