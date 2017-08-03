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Bakan'ın KDV açıklamasına iş dünyasından destek

1984 yılında Türk vergi sistemine giren KDV hakkında "KDV sisteminde reform yapacağız" diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamasını değerlendiren Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı Volkan Kebir, dolaylı vergi sisteminde acil ve köklü bir reforma gidilmesi gerektiğini söyledi. Kebir, "Sayın bakanın yaklaşımını ve reform çabasını yürekten destekliyoruz" diye de ekledi.

Bakanın KDV açıklamasına iş dünyasından destek

03 Ağustos 2017 10:49

Alüminyum Koruma, Kapatma, Gölgelendirme Üreticileri ve İşadamları Derneği (AKGİAD) Başkanı Volkan Kebir, dolaylı vergi sisteminde acil ve köklü bir reforma gidilmesi gerektiğini belirtti. KDV’nin, kapalı ekonomi sisteminin uygulandığı 1980’li yıllarda Türkiye için devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu hatırlatan Kebir, “Ancak aradan geçen 32 yılda Türk ekonomisi bütünüyle dünyaya entegre oldu. KDV artık tüketimi vergilendiren değil, üretimi ve yatırımı vergilendiren bir sisteme dönüştü. İşletmeler KDV’yi adeta kredi gibi bir finansman aracı olarak kullanıyorlar. Devlet de doğal olarak tahsilatını yapamadığı KDV kadar açık veriyor. Bu açığı da daha yüksek maliyetle borçlanarak kapatıyor" dedi.

"Reform çabasını yürekten destekliyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın reform çalışmasını desteklediklerini vurgulayan Volkan Kebir, AKGİAD’ın önerilerini şöyle sıraladı:

"Dolaylı vergilerin hem oranı çok yüksek hem de toplam vergi gelirleri içindeki payı hâlâ yüzde 70 seviyesinde. Bu rakam kabul edilebilir düzeyin çok üzerinde. Devlet de vergi reformu yaparak vergiyi tabana yaymak yerine dolaylı vergilere ağırlık veriyor. Vatandaş vergilerin yüksekliğinden, devlet de vergi toplayamamaktan şikâyet ediyor. İşletmeler, kestikleri fatura karşılığında yaptıkları KDV tahsilatını devlete vermek yerine finansman aracı olarak kullanıyor. Kestiği faturanın tahsilatını beş ay sonra yapabilen işletme sahibi, KDV’sini takip eden ay peşin olarak ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda sistem tıkanıyor. Sistem kilitlenince işletmeler kayıt dışına çıkıyor. Bir başka tıkanıklık noktası işletme sahiplerinin pek çok giderini, bilançosunda gider kalemi olarak gösterememesinde yatıyor. Bugün VEDOP ve benzeri çok başarılı elektronik takip mekanizmalarına rağmen hâlâ kayıt dışının yüzde 30’un altına inmemesinin sebebi de bu. Devlet kendi eliyle vatandaşını sistemin dışına itmemeli. Sayın bakanın yaklaşımını ve reform çabasını yürekten destekliyoruz.” 

Etiketler: KDV, vergi sistemi, Volkan Kebir


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