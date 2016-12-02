Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bakanlar 314 milyon TL’lik 42 müjde ile Samsun’a gidiyor

Bakanlar 314 milyon TL’lik 42 müjde ile Samsun’a gidiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 314 milyon lira tutarındaki 42 adet yatırım müjdesi ile Samsun’a gidiyor.

Bakanlar 314 milyon TLlik 42 müjde ile Samsuna gidiyor

02 Aralık 2016 11:20

Samsun programı kapsamında ayrıca iki bakan ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait 18 adet ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait 1 adet yatırımın temelini atacak, yine DSİ’ye ait 8 adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait 1 adet tesisin de açılışını gerçekleştirecek.

Merasimdeki tesislerin yatırım bedeli 175 milyon lirayı buluyor
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 4 Aralık Pazar günü Samsun’da düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 175 milyon lira yatırım bedelli 28 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek. İki bakanın saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenleyeceği toplu temel atma ve açılış merasiminde bulunan tesislerin 1 adedi içme suyu tesisi, 1 adedi sulama tesisi, 23 adedi taşkın koruma tesisi, 1 adedi ulaşım tesisi ve 2 adedi de DKMP projesinden oluşuyor.

29 bin 620 dekar zirai arazi suya kavuşacak
İki bakan tarafından temeli atılacak DSİ’ye ait tesislerin hizmete alınması ile 29 bin 640 dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak. 22,6 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. 5 ilçe, 31 yerleşim yeri ve 445 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Samsun’da düzenlenecek merasimde 5 aileye gelir getirici tür sertifikası, 7 aileye ORKÖY sertifikası verecek.

Samsun’a son 4 yılda 485 milyon TL’lik 79 müjde
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 1 Mart 2013 tarihinde Samsun’a verdiği 320 milyon TL’lik 43 müjdeye ilave olarak 314 milyon lira yatırım bedeline sahip 42 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Samsunlulara toplam 634 milyon TL’lik 85 müjde vermiş olacak.
Müjdeler arasında baraj, içme suyu, sulama, taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, Sarıgazel Tabiat Parkı’nda sosyal donatılar, alt yapı ve kır lokantası; Terme Gölardı Sülün Üretme Merkezi idare binası, çevre düzenleme ve saha aydınlatma çalışmaları ile Ladik Gölü’nde ziyaretçi merkezi ve kuş gözlem kulesinin tesis edilmesi yer alıyor. 

Etiketler: müjde, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç