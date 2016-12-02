Samsun programı kapsamında ayrıca iki bakan ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait 18 adet ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait 1 adet yatırımın temelini atacak, yine DSİ’ye ait 8 adet tesis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne ait 1 adet tesisin de açılışını gerçekleştirecek.

Merasimdeki tesislerin yatırım bedeli 175 milyon lirayı buluyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 4 Aralık Pazar günü Samsun’da düzenlenecek olan toplu temel atma ve açılış merasimi ile 175 milyon lira yatırım bedelli 28 adet tesisin temelini atacak ve açılışını gerçekleştirecek. İki bakanın saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenleyeceği toplu temel atma ve açılış merasiminde bulunan tesislerin 1 adedi içme suyu tesisi, 1 adedi sulama tesisi, 23 adedi taşkın koruma tesisi, 1 adedi ulaşım tesisi ve 2 adedi de DKMP projesinden oluşuyor.

29 bin 620 dekar zirai arazi suya kavuşacak

İki bakan tarafından temeli atılacak DSİ’ye ait tesislerin hizmete alınması ile 29 bin 640 dekar zirai alan modern sulama sistemine kavuşacak. 22,6 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. 5 ilçe, 31 yerleşim yeri ve 445 dekar arazi taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca Bakan Prof. Dr. Eroğlu, Samsun’da düzenlenecek merasimde 5 aileye gelir getirici tür sertifikası, 7 aileye ORKÖY sertifikası verecek.

Samsun’a son 4 yılda 485 milyon TL’lik 79 müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 1 Mart 2013 tarihinde Samsun’a verdiği 320 milyon TL’lik 43 müjdeye ilave olarak 314 milyon lira yatırım bedeline sahip 42 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Samsunlulara toplam 634 milyon TL’lik 85 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında baraj, içme suyu, sulama, taşkın koruma tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma projeleri, Sarıgazel Tabiat Parkı’nda sosyal donatılar, alt yapı ve kır lokantası; Terme Gölardı Sülün Üretme Merkezi idare binası, çevre düzenleme ve saha aydınlatma çalışmaları ile Ladik Gölü’nde ziyaretçi merkezi ve kuş gözlem kulesinin tesis edilmesi yer alıyor.