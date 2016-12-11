Beşiktaş'ta, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena'da görevli çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İstanbul'a gelen bakanlar yaralıları hastanede ziyaret etti. Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş patlamada yaralananları ziyaret etti. Doktorlarla görüşerek yaralılar hakkında ayrıntılı bilgi alan siyasiler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan yararlıları ziyaret etmek üzere hastaneden ayrıldı.

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık