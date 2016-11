Samsun’un Tekkeköy Kavşağı ile Örnek Sanayi Sitesi arasındaki 3.240 kilometrelik viyadük köprüsünün temel atma törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Müsteşar Yardımcısı Hasan Özaba, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Hızırreis Deniz, EKA Genel Müdür Yardımcısı Nesrin Erdoğan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Törende Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ın açılış konuşmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Samsun’dan Çarşamba’ya kadar olan bu yol şuanda günde 60-65 bin araç taşıyor. Gelecekte bu daha da artacak. Gelecekte bunun oluşturacağı yeni talepleri ortaya koymak üzere bakanlığımız seri bir şekilde karar aldılar. Bu proje Temmuz ayına kadar bitecek” dedi.

Samsun’a anlamlı yatırımların yapıldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bakanımızı bizimle Samsun ile ilgili önümüzdeki dönemde yapacakları projelere dair önemli fikirlerini paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanımızın büyük çabaları ile Samsun’da gelecek olan Dünya İşitme Engelliler Olimpiyatları ile birlikte Samsun’da çok şey değişmektedir. Samsun’un çehresi bunca yıl değişti ama bundan sonra Samsun’da çok daha yeni ve anlamlı yatırımlar yapılıyor” diye konuştu.

Ayrılan yolların ailelerin birleşmesi anlamına geldiğini ifade eden Samsun Valisi İbrahim Şahin, “2017 yılında İşitme Engelliler Olimpiyatlarımız var. Bu hem gurur kaynağımız hem de bir uyum içerisinde çalışmak Samsun’da ne kadar şeyler kazandırdığını görüyoruz. Ahmet Arslan bey beraber çalıştığımız dönemde bakanlığın tüm işlerine vakıftı. Özellikle duble yollarla, otoyollarla Türkiye’de ulaşımı rahatlatan konforu getiren şimdiki Başbakanımıza, şimdiki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza, kabine üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Çünkü her ayrılan yol ailelerin birleşmesi anlamına geliyor. Burada yapılan köprülü kavşaklar Samsun’da ciddi rahatlıklar getirecek” şeklinde konuştu.

“FETÖ’YLE İŞBİRLİĞİ YAPANLARA ACIYACAK YANIMIZ YOK”

Teröre inat yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç şöyle konuştu:

“Ülkemize ihanet etme yarışı içerisinde olan terör örgütlerine karşı, onlara inat biz bu temel atmaları, çalışmaları ve yatırımları yapıyoruz. Çünkü onlar bu yatırımların olmamasını istiyorlar. Türkiye 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine ilerlemeyesin, amaçları budur. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar, yüreğimizdeki acıyı hissediyoruz. O acıyı tutacağız, işlerimizi yapacağız. Onlara bizi olumsuz etkilemelerine müsaade etmeyeceğiz. Durdurulmak istenen bu yatırımlar sonuna kadar devam edecek. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet edenlerin, o hain terör şebekesinin FETÖ terör şebekesine karşı, PKK’sına karşı, DAEŞ’ine karşı, El Nusra’sına karşı biz hepsine karşı mücadele halindeyiz. Bu mücadeleden de geri durmayacağız. Canımızı ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın koymuş olduğu o hedefler doğrultusunda geri durmadan yürüyeceğiz, koşacağız. Bizi bugün anlamayanlar ve eleştirenler. Yarın anlayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanlarıyla, TSK’nın içerisine sızan ve orada milletine, devletine bağlı olan askeri personelimizin arasına sızmaya çalışıp da ihanet edenlere kusura bakmayın bizim acıyacak hiçbir yanımız yok. Onlarla işbirliği yapanlara karşıda acıyacak yanımız yok. Herkes görevinin başındadır. Biz işimizi biliyoruz. Adalet terazisi ortadadır. Bizi anlamayan bazı yabancı ülkeler var. Onlarda zamanı gelince bizi anlayacaklardır. Milletimizin huzuru söz konusu olduğunda biz ancak ve ancak milletimizden talimat alırız.”

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNE ENGEL OLMAK İSTEYEN DIŞ GÜÇLER VAR”

Türkiye’nin büyümesine engel olmak isteyen dış güçlerin olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Bize sahip çıkan, bizim derdimizle dertlenen, özellikle yanlışlığa ve haksızlığa kafa tutan bir lider var. O lider kafa tuttukça, sizler ve dünyadaki mazlumlar o lideri destekledikçe ne yazık ki Türkiye’nin büyümesini istemeyen, Türkiye’nin büyümesi önünde engel olmak isteyen çok rakip, çok dış güç çıktı. Olabilir, çıkabilirler ancak en kötüsü içimizdeki hainlerin onlara maşalık etmesiydi. İçimizdeki hainlerin Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünde, Cumhurbaşkanımızın bu kutlu yürüyüşüne engel olmak isteyenlere alet olmasıydı. Sadece 15 Temmuz’da değil, 17-25 Aralık ve Gezi Olaylarını düşünün, İstanbul’da 3. Köprüyü istemiyorlardı, İstanbul’da yeni yapılan havalimanını istemiyorlardı, İstanbul-İzmir arası otoyolunu ve Osmangazi köprüsünü istemiyorlardı. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki köprü konumunun hakkını vermek adına büyük projeler yapması, bu projelerden ekonomi ve ticaretin büyümesi, bu anlamda Türkiye’nin güçlenmesi dış güçlerin işine gelmiyor. İşte bu dış güç bizim içimizdeki bu hainleri kışkırtarak onları maşa olarak kullanarak bizim bu büyük projelere karşı çıkmaya başladılar. Onlar istedikleri kadar karşı çıksın, biz bu büyük projeleri bir bir bitiriyoruz ve bitirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyanın sekizinci, Avrupa’nın da altıncı yüksek hızlı trenine sahip ülke konumunda olduğunu ifade eden Bakan Arslan şunları söyledi:

“Artık ülkemizin her yerini hızlı trenlerle buluşturuyoruz. Elbette ki Samsun’u da buluşturuyoruz. Mevcut Samsun-Sivas yolunu iyileştirip, standardını yükseltiyoruz. Ancak Samsun hızlı treni bekliyor. Biz hızlı tren ile ilgili proje süreçlerimizi başlattık. Samsun-Çarşamba Havalimanı’nın onarılma ihtiyacı var. Sözleşmesine göre Samsun Havalimanı 360 gün kapanacak. Ancak biz gerek bakanlarımızla, gerek milletvekillerimizle, gerekse valimizle aylardır bu konuda kafa yoruyoruz. Samsun bundan en az etkilenecek bir çözümü bulmak adına. Havalimanını Mart ayında kapatmadan önce yapılabilecek her şeyi yapacağız. Uçakların inişine engel olmadan yapabileceğimiz her şeyi yapacağız ki buda sözleşmede 1 yıl olarak öngörülüyor. Havalimanı pistini 3 ayda onarıp, Samsun’a gelen ve Samsunluların hizmetine sunacağız.”

Bakan Arslan, Samsun’u hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını, Samsun’a 14 yılda ulaştırma alanında 3.5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bakanlar ve beraberindekiler proje bedeli 180 milyon TL olan Samsun-Çarşamba Devlet Yolu’ndaki Petrol Ofisi Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü, Örnek Sanayi Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü, Kirazlık Köprüsü, Toplayıcı Yolları, Tekkeköy Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü ve Bağlantı Yolları yapım işinin temeli atıldı.

Temel atmadan önce 08 Ağustos 2018 yılında bitirilmesi planlanan Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü’nün süresini kısaltmak için yüklenici firma ile pazarlık yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, süreyi Samsun’da yapılacak olan Olimpiyatlar nedeniyle 01 Temmuz 2017 yetiştirmenin sözünü aldı.