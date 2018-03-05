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Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı!

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı...

Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkünde toplandı!

05 Mart 2018 13:29
 

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