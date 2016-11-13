Bakanlar Kurulu’nun kentsel dönüşüm ve riskli alan ilanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre; İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan bazı belirli alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamına alındı.

Ayrıca, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi 1. Kısım ve Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık, Gediz, İshak Çelebi, Kocatepe ve Dilşikar köy ve mahalleleri arasındaki sınırlar içerisinde kalan alanlar da riskli alan ilan edildi.