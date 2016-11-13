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Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre; Malatya’nın Yeşilyurt, Kayseri’nin Kocasinan, İzmir’in Çiğli ilçelerine bağlı bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazetede yayımlandı

13 Kasım 2016 07:32

Bakanlar Kurulu’nun kentsel dönüşüm ve riskli alan ilanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararlara göre; İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan bazı belirli alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamına alındı.
Ayrıca, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi 1. Kısım ve Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık, Gediz, İshak Çelebi, Kocatepe ve Dilşikar köy ve mahalleleri arasındaki sınırlar içerisinde kalan alanlar da riskli alan ilan edildi. 


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