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Bakanlar Kurulu OHAL’i 90 gün uzattı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararına Bakanlar Kurulu’nun uyduğunu söyleyerek OHAL’in 90 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu OHALi 90 gün uzattı

03 Ekim 2016 17:34

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, MGK’nın tavsiye kararına uyularak OHAL’in 90 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. OHAL’in uzatılması tavsiye kararının Bakanlar Kurulu’nda ele alındığını açıklayan Kurtulmuş, “Halen devam etmekte olan, 21.08.206 tarihinde yürürlüğü giren ve 19 Ekim’de sona erecek olan 90 günlük OHAL’in uzatılması ve 19 Ekim günü saat gece yarısı 01.00’den den itibaren 90 gün süreyle OHAL’in yenilenmesi kararıdır. Bildiğiniz gibi bu yöndeki karar Milli Güvenlik Kurulu'nun geçen hafta Çarşamba günü Beştepe’te yapmış olduğu toplantıda alınan bir tavsiye kararıdır. Bakanlar Kurulumuz da bugünkü 20’inci toplantısında bu tavsiye kararına uyarak OHAL’i üç ay süreyle, 90 gün süreyle uzatma kararını almıştır” dedi. 

Derya Yetim


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