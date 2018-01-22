Bakanlar Kurulu sona erdi. Bekir Bozdağ açıklama yapıyor...

İşte konuşmasından satır başlıkları:

'Harekatta sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır'

Bu harekatta amaç sınır güvenliğini sağlamak, teröristleri temizlemektir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir.

Hedef, terör örgütlerinin barınakları, silahları ve üstleridir. Harekat süresince sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve özen gösterilmektedir. Bu konuda her tedbir alındı.

Bu harekat, bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize yönelik değildir.

"RUSYA'YA VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE GARANTİ VERMEDİK"

Türkiye'nin Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir.

Harekatın hedefi zaten Afrin bölgesidir. Bunu zaten biz açıkladık.

İleride Türkiye başka bir harekat başlatmak istediği zaman, o ayrı bir isimle, nerede başlaması gerekiyorsa, orada başlatılacaktır.

'FRANSA BMGK'DA AFRİN'İ DEĞİL, SURİYE'DEKİ İNSANİ YARDIMLARI GÜNDEME GETİRDİ'

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye'deki insani durumu getirmektir.

Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Zeytin Dalı Operasyonu'na ilişkin, “TSK sivilleri vurdu veya vuruyor’ şeklindeki haberler, kara propaganda ürünüdür, algı maksatlı oluşturulmuş haberlerdir. Bu haberleri terör örgütleri ve bunların destekçileri oluşturmakta ve yaymaktadır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis illeri ile civardaki karakollara bugüne kadar 700 civarında taciz ve saldırı gerçekleştiğini belirten Bozdağ, “Afrin bölgesindeki terör gruplarının mevcudiyeti hem Türkiye’nin hem de Suriye’yi tehdit ettiği gibi Suriye’nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturmaktadır. Şu anda Türkiye’de 370 bin civarında Suriye’den Türkiye’ye gelmiş Kürt kardeşlerimiz bulunmaktadır.

Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, Afrin bölgesindeki terör örgütlerini ve teröristleri temizlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgede yaşayan Kürtler, Türkmenleri ve Arapları teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam etmektedir. Plandaki hedefler bir bir gerçekleştirilecektir. Harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Her devletin halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmıştır. Bu harekatta tek hedef, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir.

Bu terör örgütlerinin teröristleri, araçları, gereçleri, üsleri, lojistik noktalarıdır. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve itina gösterilmektedir. Harekat sırasında ve süresinde sivillerin zarar görmemesi için her tür planlama yapılmış, tedbir alınmıştır. TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için dikkatin ve hassasiyetin azamisini gösterecek büyük bir itina ve titizlikle harekatı sürdürecektir. ‘TSK sivilleri vurdu veya vuruyor’ şeklindeki haberler, kara propaganda ürünüdür, algı maksatlı oluşturulmuş haberlerdir. Bu haberleri terör örgütleri ve bunların destekçileri oluşturmakta ve yaymaktadır” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgede yaşayan Kürtlere karşı bir harekat olmadığına dikkati çeken Bozdağ, “Bu harekat bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz dahil Arapları, Türkmenleri DEAŞ, PKK, PYD, KCK terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarmak harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na aziz Türk milletinin desteği tamdır. Aziz milletimiz bu harekat meselesiyle bir ve beraber olmuştur” şeklinde konuştu.

Bozdağ, “Zeytin Dalı Harekatı bölgedeki terör örgütleri ve en son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Bölge, terörden, terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra başarıyla hedefine ulaşmış olacaktır” açıklamasında bulundu.