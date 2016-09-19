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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplandı

19 Eylül 2016 16:06

Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başladı. Toplantının gündeminde terörle mücadele başta olmak üzere, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu olacak. Kabinede, 9 günlük bayram tatilinde yaşanan olaylar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD’ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Erdoğan’a bazı bakanlar da eşlik ediyor. Erdoğan’a eşlik eden isimler bu nedenle bugünkü toplantıya katılamayacak.

Öte yandan, yeni eğitim-öğretim yılının detaylarının da masada olması bekleniyor.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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