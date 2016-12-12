Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere İstanbul'daki terör saldırısı ve son istihbarat raporları ele alınacak.
Enise Vural
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere İstanbul'daki terör saldırısı ve son istihbarat raporları ele alınacak.
Enise Vural
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