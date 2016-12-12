Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar başta olmak üzere İstanbul'daki terör saldırısı ve son istihbarat raporları ele alınacak.

Enise Vural