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Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepe'de başladı!

Parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısı Beştepede başladı!

04 Haziran 2018 15:33
 

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