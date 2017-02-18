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Bakanlar Şanlıurfa'da saldırının düzenlendiği bölgede

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bombalı araçla terör saldırısının yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Bakanlar Şanlıurfada saldırının düzenlendiği bölgede

18 Şubat 2017 12:35
Saldırı sonrası bakanlar Şanlıurfa'da - Tıkla İzle

Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in saldırı bölgesindeki incelemelerine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Şanlıurfa milletvekilleri eşlik etti. Vali Tuna ve Emniyet Müdürü Tipioğlu, bakanlara olay yerindeki incelemelerinde detaylı bilgi verdi.

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Aracın patlatıldığı alandaki çukuru, hurdaya dönen araçları ve harabeye dönen binaları yerinde gören bakanlar, daha sonra ise güvenlik çemberinin dışında bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Geçmiş olsun temennisinde bulunmak üzere Viranşehir Adliyesine doğru hareket eden bakanların olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

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Enver Zencirci - Şinasi İnan
 

Etiketler: Bakan, patlama, pkk, saldırı, şanlıurfa


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