Adalet Bakanı Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in saldırı bölgesindeki incelemelerine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Şanlıurfa milletvekilleri eşlik etti. Vali Tuna ve Emniyet Müdürü Tipioğlu, bakanlara olay yerindeki incelemelerinde detaylı bilgi verdi.

Aracın patlatıldığı alandaki çukuru, hurdaya dönen araçları ve harabeye dönen binaları yerinde gören bakanlar, daha sonra ise güvenlik çemberinin dışında bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Geçmiş olsun temennisinde bulunmak üzere Viranşehir Adliyesine doğru hareket eden bakanların olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Enver Zencirci - Şinasi İnan

