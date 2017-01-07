Heykellerin üzerine örtülen Türk bayrağının kaldırılmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve katılımcılar, kardan heykellerin üzerine kırmızı karanfil bıraktı. Bakanlar, kardan heykellerin başında nöbet tutan askerlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kardan şehit heykelleri, Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Atatürk Üniversitesinden oluşturulan 9 kişilik öğretim görevlisi tarafından, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 100 metrekarelik alana, 100 kamyon kar taşınarak yapıldı.

Işık Çapanoğlu-Olgun Yıldız