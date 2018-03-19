Diğer
Kategoriler

Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyareti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etti. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve çok sayıda bakan, Güzel'in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakanlardan Hasan Celal Güzelin ailesine taziye ziyareti

19 Mart 2018 19:10

Denizli'de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara'ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel, 73 yaşında hayatını kaybetti. 

Gün boyu çok sayıda bakan hastaneye taziye ziyaretine geldi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin yılmaz savunucusu Hasan Celal Güzel beyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerinde bulundu. 

Hasan Celal Güzel için yarın Meclis'te de devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.  

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın
 

Etiketler: hasan celal

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç