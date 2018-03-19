Bakanlardan Hasan Celal Güzel'in ailesine taziye ziyareti

Denizli'de fizik tedavi amaçlı gittiği bir termal otelde rahatsızlan eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, ilk müdahalenin ardından dün Ankara'ya sevk edildi. Akciğer enfeksiyonu ve bağırsak problemi tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Gün boyu çok sayıda bakan hastaneye taziye ziyaretine geldi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik de resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli iradenin yılmaz savunucusu Hasan Celal Güzel beyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah gani gani rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerinde bulundu.

Hasan Celal Güzel için yarın Meclis'te de devlet töreni düzenlenecek. Güzel, Hacı Bayram Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın

