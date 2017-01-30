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Bakanlık açıkladı: Teröre darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, 23-30 Ocak tarihlerinde yürütülen terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

Bakanlık açıkladı: Teröre darbe üstüne darbe

30 Ocak 2017 11:42

Açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik 202 operasyon gerçekleştirildiği, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile 328 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 41’inin tutuklandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ’la irtibatlı olduğu değerlendirilen 26 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 1’inin tutuklandığı; Fetullahçı terör örgütüyle mücadele kapsamındaysa 625 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 42‘sinin tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alınmıştır.Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 3’ü sağ yakalanan, 1’i teslim olan olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 586 operasyondaysa piyasa değeri 11 milyon 639 bin lira olan uyuşturucu madde ile, piyasa değeri 5 milyon 582 bin 704 lira olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

(İHA)

Etiketler: DEAŞ, İçişleri Bakanlığı, pkk, uyuşturucu


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