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Bakanlık Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 11 Ekim ve Belh’te 12 Ekim tarihlerinde 32 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.

Bakanlık Afganistandaki terör saldırısını kınadı

12 Ekim 2016 23:10

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de 11 Ekim ve Belh’te 12 Ekim tarihlerinde Hazaralara ait iki türbeye yönelik terörist saldırılarda en az 32 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 70’ten fazla kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulmuştur. Afganistan’da yüzyıllardır birlik ve beraberlik içinde yaşayan farklı etnik köken ve inançtan gruplar arasındaki barışı hedef alan sözkonusu terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Etiketler: dışişleri bakanlığı


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