Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de 11 Ekim ve Belh’te 12 Ekim tarihlerinde Hazaralara ait iki türbeye yönelik terörist saldırılarda en az 32 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 70’ten fazla kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulmuştur. Afganistan’da yüzyıllardır birlik ve beraberlik içinde yaşayan farklı etnik köken ve inançtan gruplar arasındaki barışı hedef alan sözkonusu terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.