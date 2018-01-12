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Bakanlık, balık ölümleriyle ilgili harekete geçti! 24 bin lira para cezası kesti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Çayaltı HES’in barajında yaşandığı iddia edilen balık ölümlerine ilişkin ilgili şirkete, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24 bin lira para cezası kesti.

Bakanlık, balık ölümleriyle ilgili harekete geçti! 24 bin lira para cezası kesti

12 Ocak 2018 22:59

Devrek ilçesinde ırmak üzerine kurulu bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali’ne ait barajda meydana gelen balık ölümleri çevrecileri harekete geçirdi.

Geçen yıl Kasım ayında vatandaşlar tarafından görüntülenen çevre felaketi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de harekete geçti.
İddialara göre barajın kuyruk suyu kapaklarında bakım ve tamir sırasında suyun önüne set çekilerek balıkların oksijensiz kaldığı ve bunun üzerine telef oldukları öne sürüldü. Vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraf karelerinde telef olan balıkların çuvala doldurulduğu ortaya çıktı.

Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk de Çayaltı HES’e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı. 

Fikri Erdem

 

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