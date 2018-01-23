Bakanlık evi yanan vatandaş için harekete geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşanan olayın duyulmasının hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin derhal harekete geçtiği vurgulanarak, "İlk etapta evleri yanan Mehmet Çayır (85) ve kızı Sabahat Büyükyıldız’ın (60) acil ihtiyaçlarının karşılanması için Bakanlığımızca ödenek çıkartılmıştır. Yanan evin yeniden onarılması ve bütün ihtiyaçlarının karşılanması için de Bakanlığımız tarafından çalışma başlatılmıştır. Geçici barınma ihtiyacı giderilen baba Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız’a uzman personellerimiz tarafından psikososyal destek sağlanmıştır. Antalya İl Müdürlüğü ekiplerimiz ailemizin yanında bulunmakta ve bütün ihtiyaçları ile yakından ilgilenmektedir" denildi.

Seyid Fatih Poyraz