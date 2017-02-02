Buna göre Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,12 oranında, ithalat ise yüzde 14,69 oranında arttı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Bakanlığın idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayında ihracat 11 milyar 277 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 427 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,12 oranında, ithalat ise yüzde 14,69 oranında arttı. 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 18,12 artarak 11 milyar 277 milyon dolar, ithalat yüzde 14,69 artarak 15 milyar 427 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 16,11 artarak 26 milyar 704 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 6,30 artarak 4 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,1 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ocak ayında yüzde 71,0 iken, 2017 yılı Ocak ayında yüzde 73,1 olarak gerçekleşti. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,3 oranında artış ile 144 milyar 337 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1,7 oranındaki azalış ile 200 milyar 577 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 1,2 oranında azalarak 318 milyar 209 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 11,8 oranında azalarak 52 milyar 90 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,0 oldu.

Geniş Ekonomik Grupların (GEG) sınıflamasına göre

İhracat ve ithalat en fazla ihracat 'Hammadde (Ara mallar)' grubundan yapıldı. 2017 yılı Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 'Hammadde (Ara mallar)' (5 milyar 371 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Tüketim malları' (4 milyar 728 milyon dolar) ve 'Yatırım (Sermaye) malları' (1 milyar 116 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ithalat 'Hammadde (Ara mallar)' grubundan yapıldı.. 2017 yılı Ocak ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 'Hammadde (Ara mallar)' (11 milyar 726 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Yatırım (Sermaye) malları' (2 milyar 135 milyon dolar) ve 'Tüketim malları' (1 milyar 518 milyon dolar) grupları takip etti.

Fasıllara Göre İhracat ve İthalat

En fazla ihracat yapılan fasıl 'Motorlu kara taşıtları' oldu. 2017 yılı Ocak ayında en çok ihraç edilen 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları' faslını (1 milyar 695 milyon dolar), 'Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (923 milyon dolar) ve 'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler' (812 milyon dolar) ihracatı takip etti. En fazla ithalat yapılan fasıl 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları' oldu. 2017 yılı Ocak ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları' faslını (3 milyar 37 milyon dolar), 'Kazan: makina ve cihazlar, aletler, parçaları' (1 milyar 898 milyon dolar) ve 'Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme' (1 milyar 447 milyon dolar) ithalatı takip etti.

Ülkelere Göre İhracat ve İthalat

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak ve İngiltere oldu. 2017 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 122 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (684 milyon dolar) ve İngiltere (674 milyon dolar) izledi. En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya oldu. 2017 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 851 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya (1 milyar 427 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 187 milyon dolar) izledi.

Taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat

2017 yılı Ocak ayında dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu. 2017 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat 'Deniz Yolu' (6 milyar 611 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Kara Yolu' (3 milyar 358 milyon dolar) ve 'Hava Yolu'ulaşımı (1 milyar 166 milyon dolar) izledi.

2017 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat 'Deniz Yolu' (10 milyar 397 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 'Kara Yolu' (2 milyar 478 milyon dolar) ve 'Hava Yolu' ulaşımı (1 milyar 743 milyon dolar) izledi.

Ödeme Şekillerine Göre İhracat ve ithalat

2017 yılı Ocak ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat 'Mal Mukabili Ödeme' (7 milyar 76 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'Vesaik Mukabili Ödeme' (1 milyar 761 milyon dolar) ve 'Peşin Ödeme' (1 milyar 482 milyon dolar) takip etti. 2017 yılı Ocak ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat 'Mal Mukabili Ödeme' (6 milyar 975 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini 'Peşin Ödeme' (5 milyar 397 milyon dolar) ve 'Akreditif' (957 milyon dolar) takip etti.

Gümrük vergilerine ilişkin veriler

2017 yılı Ocak ayında 8,4 Milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Gümrük İdareleri tarafından 2016 yılı Aralık ayında 8 milyar 484 milyon TL, 2017 yılı Ocak ayında 8 milyar 422 milyon TL vergi tahsil edildi. 2017 yılı Ocak ayında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler bir önceki aya göre yüzde 0,74 azalış gösterdi. 2016 yılında ülkemiz vergi gelirleri toplamı 458 milyar 658 milyon TL’dir. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 84 milyar 926 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 18,52 olarak gerçekleşti.

Şirket verileri

2017 yılı Ocak ayında 5 bin 407 Limited Şirket, 4 bin 161 Ticari İşletme, bin 687 Şube, bin 5 Anonim Şirket, 72 Kooperatif kuruldu. Toplam aktif firma sayısı ise 1 milyon 897 bin 17 oldu.

Hal kayıt sistemi verileri

2017 yılı Ocak ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 40 bin 608, bildirim sayısı ise 10 milyon .525 bin 418 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 9’luk, bildirim sayısında ise yüzde 7'lik bir artış sağlandı.