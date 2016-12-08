Milas’ta bir kişinin 8 yıldır kardeşine cinsel istismarda bulunduğu haberinin basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca inceleme başlatıldı. Cinsel istismar mağduru 13 yaşındaki S.A.’nın ailesinin durumuyla ilgili yapılan incelemelerin ardından yeni gelişmeler de yaşandı.

AĞABEYİ AMCA AZMETTİRMİŞ

Genişletilen soruşturmada kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ağabey R.A.’nın, amcası R.A. tarafından suça azmettirildiği bilgisine ulaşıldı. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan amca R.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, cinsel istismar mağduru S.A.’nın annesi İ.A. ve babası T.A. da “suçu bilip söylememe ve yükümlülüğü altındaki çocuklara bakamamak” iddiasıyla gözaltına alındı. Anne ve babanın, 13 yaşındaki S.A.’nın istismar edildiğini bildiği ve buna rağmen hiçbir şey yapmadığı öğrenildi.

Selimiye’de yaşanan olayda, sosyal hizmet uzmanlarının incelemesinin ardından 5 çocuğu bulunan ailenin çocuklarının devlet koruması altına alınması kararlaştırıldı.