Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bakanlık iğrenç olaya el koydu: Amcası azmettirmiş

Bakanlık iğrenç olaya el koydu: Amcası azmettirmiş

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milas’taki cinsel istismar olayına el koydu. Ailedeki 2 çocuk koruma altına alınırken, tutuklanan ağabeyin ardından anne, baba ve azmettirici olduğu iddia edilen amca gözaltına alındı.

Bakanlık iğrenç olaya el koydu: Amcası azmettirmiş

08 Aralık 2016 15:42

Milas’ta bir kişinin 8 yıldır kardeşine cinsel istismarda bulunduğu haberinin basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca inceleme başlatıldı. Cinsel istismar mağduru 13 yaşındaki S.A.’nın ailesinin durumuyla ilgili yapılan incelemelerin ardından yeni gelişmeler de yaşandı.

AĞABEYİ AMCA AZMETTİRMİŞ

Genişletilen soruşturmada kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ağabey R.A.’nın, amcası R.A. tarafından suça azmettirildiği bilgisine ulaşıldı. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan amca R.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, cinsel istismar mağduru S.A.’nın annesi İ.A. ve babası T.A. da “suçu bilip söylememe ve yükümlülüğü altındaki çocuklara bakamamak” iddiasıyla gözaltına alındı. Anne ve babanın, 13 yaşındaki S.A.’nın istismar edildiğini bildiği ve buna rağmen hiçbir şey yapmadığı öğrenildi.

Selimiye’de yaşanan olayda, sosyal hizmet uzmanlarının incelemesinin ardından 5 çocuğu bulunan ailenin çocuklarının devlet koruması altına alınması kararlaştırıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç