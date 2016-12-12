Sağlık Bakanlığı, İzmir’de özel bir hastanede tedavi gören 2 aylık bebeğin kulağının yara aldığı ve taburcu olmasının ardından bebeğin kulağının bir parçasının evde koptuğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada “Yeni doğan bebeğin hastanede kulağı koptu” başlığıyla yer alan haberlerdeki iddialar üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, “Söz konusu olayla ilgili ailenin İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığı şikayet üzerine 9 Aralık 2016 tarihince inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca özel hastanede gerçekleşen olayla ilgili adli süreç de devam etmektedir” denildi.

Abdullah Sarıca