Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında (Devlet Koruması Altındaki) Hak Sahibi Olanların Tercih İşlemleri ile ilgili yapılan açıklamada, "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1’inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olanların atanabilmesi için Devlet Personel Başkanlığınca 30 Aralık 2016-13 Ocak 2017 tarihleri arasında toplam 3220 kadro/pozisyon için tercih başvurusu alınacağı duyurulmuştu. Hak sahiplerine ulaşılarak tercih yapacak aday sayısını artırmak ve hak sahiplerinin kılavuzu inceleyebilecekleri zamanı uzatarak tercihlerini hatasız bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak üzere daha önce ilan edilen tercih tarihlerinde değişiklik yapılması gereği duyulmuştur. Bu itibarla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve 13 Ocak 2017 Cuma günü 23.59’da sona ereceği belirtilen tercih işlemlerinin son başvuru tarihi 20 Ocak 2017 saat 23.59 olarak değiştirilmiştir" denildi.

Goncagül Özcan