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Bakanlık saldırıyı lanetledi!

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği saldırıyı lanetledi, sorumluların adaletinin önüne çıkarılacağını belirtti.

Bakanlık saldırıyı lanetledi!

19 Aralık 2016 21:48

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır. Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz. Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir" denildi. 


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