Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Bakanlık Sözcüsünden Fransız gazetesine yanıt

Bakanlık Sözcüsünden Fransız gazetesine yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Fransız Liberation Gazetesi’nde yayımlanan bildiriye dair yöneltilen bir soruya cevap verdi.

Bakanlık Sözcüsünden Fransız gazetesine yanıt

18 Kasım 2016 20:03

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftüoğlu’nun yöneltilen soruya verdiği cevapta, “Fransız Liberation gazetesinin 16 Kasım 2016 tarihli nüshasında yayımlanan bildiride, ülkemizde ilan edilen olağanüstü hal döneminde alınan tedbirlerle ilgili olarak kaydedilen yorumlar terör örgütlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bu bildiriyi imzalayan milletvekili, senatör ve akademisyenlerden, uzun yıllardır terör saldırılarına maruz kalan ve 15 Temmuz’da tarihinin en kanlı terör hadisesini yaşayan Türk halkıyla ve uluslararası planda yürütülmekte olan terörizmle mücadele çabalarına önemli katkılar sağlayan ülkemizle dayanışma içinde olduklarını açıklamalarını beklerdik” dedi.

Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin ve uluslararası yükümlülüklerin gözetilmekte olduğunu kaydeden Müftüoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde vuku bulan kanlı darbe girişiminin ardından alınmakta olan tüm tedbirlerde temel hak ve özgürlüklerin, hukuk devleti ilkelerinin ve uluslararası yükümlülüklerin gözetilmekte olduğu herkesin malumudur. Türkiye, bu süreçte, Avrupa Konseyi’nin sorumlu ve kurucu üyelerinden biri olarak, bu örgütle yapıcı diyaloğa dayalı şeffaf bir işbirliğini her zaman olduğu gibi sürdürmeye devam edecektir.”

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müft, Fransız Liberation Gazetesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!