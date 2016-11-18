Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftüoğlu’nun yöneltilen soruya verdiği cevapta, “Fransız Liberation gazetesinin 16 Kasım 2016 tarihli nüshasında yayımlanan bildiride, ülkemizde ilan edilen olağanüstü hal döneminde alınan tedbirlerle ilgili olarak kaydedilen yorumlar terör örgütlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bu bildiriyi imzalayan milletvekili, senatör ve akademisyenlerden, uzun yıllardır terör saldırılarına maruz kalan ve 15 Temmuz’da tarihinin en kanlı terör hadisesini yaşayan Türk halkıyla ve uluslararası planda yürütülmekte olan terörizmle mücadele çabalarına önemli katkılar sağlayan ülkemizle dayanışma içinde olduklarını açıklamalarını beklerdik” dedi.

Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin ve uluslararası yükümlülüklerin gözetilmekte olduğunu kaydeden Müftüoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde vuku bulan kanlı darbe girişiminin ardından alınmakta olan tüm tedbirlerde temel hak ve özgürlüklerin, hukuk devleti ilkelerinin ve uluslararası yükümlülüklerin gözetilmekte olduğu herkesin malumudur. Türkiye, bu süreçte, Avrupa Konseyi’nin sorumlu ve kurucu üyelerinden biri olarak, bu örgütle yapıcı diyaloğa dayalı şeffaf bir işbirliğini her zaman olduğu gibi sürdürmeye devam edecektir.”