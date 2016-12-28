Diğer
Kategoriler

Bakanlık vatandaşları bu konuda uyardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakanlık yetkilisi olarak kendisini tanıtan ve “son model akıllı telefon kazandınız” diyerek, para talebinde bulunan kişilere vatandaşların itibar etmesi gerektiğini açıkladı.

Bakanlık vatandaşları bu konuda uyardı

28 Aralık 2016 19:37

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Son zamanlarda bakanlığımız şikayet hattına yapılan ihbarlarda bazı kötü niyetli kişilerin telefonla vatandaşları arayarak kendilerini bakanlığımız yetkilisi gibi tanıttıklarını ve ‘son model akıllı telefon kazandınız’ denilerek belirtilen hesaba bir miktar para yatırmaları ve bu suretle bu telefona sahip olacakları belirtilmiştir. Yine bazı kimselerin vatandaşın cep telefonlarına ‘devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz’ mesajı gönderdikleri belirlenmiştir. Bu numarayı arayanlardan ise TC no, ev adresi, telefon numarası gibi şahsi bilgilerini aldıkları kaydedilmiştir” denildi.

Bakanlığın bu tür uygulamalarının olmadığının kaydedildiği açıklamada, kötü niyetli dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Vatandaşların, bu tür telefonlarla gelen taleplere kesinlikle itibar etmesi, bu ve benzeri bir durumla karşılaştıklarında derhal güvenlik güçlerine müracaat ederek bilgi vermeleri ve cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmalarının gerektiği vurgulandı.

(Caner Ünver /İHA)

Etiketler: bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç