Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » Bakanlık yaban hayvanları için harekete geçti

Bakanlık yaban hayvanları için harekete geçti

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Bakanlık yaban hayvanları için harekete geçti

04 Ocak 2017 11:27

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebi ile yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak için Zonguldak ve Safranbolu ormanlarında harekete geçti.

“Yaban hayvanlarını unutmuyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesini ve korunmasını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarının sağlanmasına katkı sağlamak maksadıyla yemleme destek planları hazırladıklarını kaydederek “Yaban hayvanlarını unutmuyoruz. Bu canlılar Türkiye’nin ekosistem varlığını sürdürüyor. Bütün yurtta bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Hayvanların yiyecek için yerleşim yerlerine inmesini engelliyoruz”
Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca vatandaşları da bu konuda destek çalışmalarına davet ederek “Çalışmalar kapsamında kuş, tavşan ve sincaplar için hububat bırakılırken, etçiller için kemikli et, sakatat, otçullar için de saman ve yonca bırakıldı. Bu sayede yabanın hayatta kalmasına destek oluyoruz ve bu hayvanların yiyecek için yerleşim yerlerine inmesini engelliyoruz” dedi. 

Onur Altındağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç