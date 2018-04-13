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Bakanlık yalanladı! 'Bosna Hersek iddiaları asılsız'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusu olduğunu açıkladı.

Bakanlık yalanladı! Bosna Hersek iddiaları asılsız

13 Nisan 2018 14:19
 

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