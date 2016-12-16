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Bakanlıklara ait atama kararları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlıklara ait atama kararları

16 Aralık 2016 08:51

Buna göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Ongun ile Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Bayram, başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı. Ongun’un yerine Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Bünyamin Bakır atandı. Bakanlık Müşaviri Nihat İsmuk, kurumun Genel Müdür Yardımcılığı’na, aynı zamanda Zafer Demircan’la birlikte Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Cengiz Erdem ve aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Safa Topuz atandı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine, aynı yer Genel Müdür Yardımcıları Muammer Bulut ve Mustafa Özdingiş getirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Bekir Tüzel atandı. Bakanlık Hukuk Müşaviri Bayram Keskin ise başka bir göreve atanmak üzere görevden alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Personel Dairesi Başkanı Hamza Güneş getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Teymur Erol ile Maliye Bakanlığı Rize Defterdarı Nurettin Dirican, başka görevlere atanmak üzere görevlerinden alındı.

Onur Emre Durak 

 


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