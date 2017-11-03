Bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kakarlara göre; Maliye Bakanlığı Müşavirliğine Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdür Yardımcısı Şeref Çolak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Müşavirliğine Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşavirliğine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi Avcı atandı.

Ayrıca, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Irparta Orman Genel Müdürü İsmail Tüfenkçi ile Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

Caner Ünver