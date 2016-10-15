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Bakanlıklarda atama kararları

Kültür ve Turizm, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme ile Milli Eğitim bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlıklarda atama kararları

15 Ekim 2016 08:54

Resmi Gazete yayımlanan atama kararlarına göre; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakanlık müşavirliklerine Salim Özpak ve Ayşegül Özbek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Salim Özpak, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne Saim İlçioğlu atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Kayhan Berişler, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan Cirit, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim Yaşar, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mahmut Bayram, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Turan Akpınar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Altınsoy getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık müşavirliklerine Fatıma Belma Ak, Uğur Kılıç ve Murat Nedirli, Başmüfettişliğe Enis Güvenç Tataroğlu, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Cemal Almaz, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Arda Heb atandı.

Onur Emre Durak 

 


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