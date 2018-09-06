Bakanlıktan 29 ürüne toplatma kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan "haksız rekabetin önüne geçilmesi" hedefi doğrultusunda can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan ithal ürünlerin denetimleri hızlandırıldı. Haksız rekabetin önüne geçilmesi için can, mal ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturan, ağırlıklı olarak ithal ürünlere yönelik denetimler sonucunda güvensizliği tespit edilen 29 ürüne ilişkin toplatma kararı alındı. Bunların yüzde 72'sini ithal ürünler oluşturdu.

Toplatma kararı alınan 29 ürüne ilişkin liste bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.