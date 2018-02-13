Bakanlık'tan, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçiler ile ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş kazaları tartışmalarıyla gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi”nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir. İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlığımız İş Müfettişleri, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30.000’i aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

İlgili teftişlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu, sağlık ve güvenlik planı, iç denetim mekanizması, eğitim faaliyetleri, iş-izin prosedürleri, alt işveren-asıl işveren koordinasyonu başlıklı hususlar incelenmiş, belirlenen öncelikli konular ele alınarak teftişlere devam edilmiştir. Bununla birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 563 iş güvenliği uzmanı ile 293 sağlık personeli sahada görev yapmaktadır.

Mevzuat ve uygulamalar gereği söz konusu iddiaların, kamuoyundan saklanmasının mümkün olmadığı ortadadır. Çalışma hayatı gibi hassas bir alanda ve iş kazaları gibi insan hayatının söz konusu olduğu konularda, doğruluktan uzak iddialar ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışılmasının basın etiğinden ve sorumluluk anlayışından uzak bir davranış olduğunu hatırlatırız. Bu mesnetsiz iddialar sebebiyle aynı zamanda söz konusu sahada çalışan 30 bini aşkın emekçimiz ve aileleri de töhmet altında bırakılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu tür haberlerin çalışma barışımıza faydadan çok zarar getirdiğini özellikle vurgulayarak, asılsız ve ispatsız iddialarla algı oluşturma gayretinde bulunanları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz".