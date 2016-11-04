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Bakanlıktan 43 ürün için toplatma kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan kararla güvensizliği tespit edilen 43 ürün toplatılacak.


04 Kasım 2016 09:15

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen 43 ürün için toplama kararı aldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada güvensizliği tespit edilen ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilerek mevzuat ile belirlenen süreçleri tamamlanan yaptırım kararlarına ilişkin bilgilar paylaşıldı. Buna göre aralarında elektrikli ısıtıcı, priz, el feneri, ocak, kaynak makinesi ve muhtelif kabloların bulunduğu marka ve modelleri belirlenen 43 ürün için toplatma kararı verildiği bildirildi. Üretici firmaların isimleri de açıklanırken, toplatmaya konu ürünler ellerinde bulunanların, ilgili üreticiye başvurmaları gerektiği, kararın üreticilerin tüm ürünlerini kapsamadığı belirtildi.

Bakanlık tarafından toplatma kararı alan ürünlerin marka ve türleri, "http://www.sanayi.gov.tr/userfiles/Toplatma%20Kararlar%C4%B1%20Listesi.pdf" linkinden duyuruldu. 

Etiketler: 43 ürün, toplatma kararı


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