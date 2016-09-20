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Bakanlık’tan açıklama geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mersin Tarsus’ta meydana gelen balık ölümleri ile ilgili çalışmaların ilgili kurumlar tarafından anında başlatıldığını ve çalışmaların analiz sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan açıklama geldi

20 Eylül 2016 16:06

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Balık ölümleri, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Baharlı köyü sınırları içerisinden denize dökülen Seyhan Nehri’nde meydana gelmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bölgeden alınan su örnekleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce olay mahallinden alınan ölü balık örneklerinin analizleri yapılmaktadır. Analiz sonucu elde edilen bilgiler, yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler açısından belirleyici olacaktır. Diğer taraftan, Devlet Su İşleri (DSİ) drenaj kanalları aracılığıyla Seyhan Nehri’ne ulaşan atık su kaynaklarının denetlenmesi, bölge özelinde saha çalışmaları gerçekleştirilmesine yönelik Adana Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile ilgili kurumlar nezdinde koordinasyon çalışmaları devam etmektedir" denildi.


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