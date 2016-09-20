Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen balık ölümleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Balık ölümleri, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Baharlı köyü sınırları içerisinden denize dökülen Seyhan Nehri’nde meydana gelmiştir. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bölgeden alınan su örnekleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce olay mahallinden alınan ölü balık örneklerinin analizleri yapılmaktadır. Analiz sonucu elde edilen bilgiler, yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler açısından belirleyici olacaktır. Diğer taraftan, Devlet Su İşleri (DSİ) drenaj kanalları aracılığıyla Seyhan Nehri’ne ulaşan atık su kaynaklarının denetlenmesi, bölge özelinde saha çalışmaları gerçekleştirilmesine yönelik Adana Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile ilgili kurumlar nezdinde koordinasyon çalışmaları devam etmektedir" denildi.