Bakanlıktan 'Antep fıstığı' açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, bugünkü Kırklareli mitinginde yaptığı konuşmada, Antep fıstığı fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle bakanlığın ithal etme yoluna gideceğini iddia etmesi hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Bakanlık ve Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında sarf edilen sözler nedeniyle bir açıklama yayımlama gereği duyulduğu belirtilerek, “Sayın Muharrem İnce açıklamasında, Antep fıstığının fiyatlarının yükselmesi karşısında Sayın Bakanımızın ‘Böyle olursa dışarıdan ithal ederim’ dediğini iddia etmekte ve bir Cumhurbaşkanı adayına yakışmayacak ifadelerde bulunmaktadır” denildi.

Gıda piyasalarının yakından takip edildiği, özellikle spekülatif amaçlı hareketlere karşı gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığının aktarıldığı açıklamada, önlemler alınırken üretici ve tüketicileri mağdur etmeden piyasanın sağlıklı işlemesinin amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Bakanımız, iki gün önce kabul ettiği baklava sanayicileri sektör temsilcilerinin sıkıntılarını dinlemiş ve onlardan gelen talepler çerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir. Bu çerçevede Antep fıstığının fiyatının yükselmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu ve spekülatörlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmiş, konunun çözümü noktasında yürütülen lisanslı depoculuk çalışmalarını anlatmıştır. Ayrıca sektörden gelen taleplerden biri olan geçici ithalat izniyle ilgili olarak; hasata kadar kısa süreli olarak düşünülebileceğini ve bu konuda gerekli değerlendirmelerden sonra çalışma yapılabileceğini ifade etmiştir. Burada Sayın Bakanımız, ilgili sektörün mağdur olmaması için yapılabilecek çalışmaları sıralamış ve ithalat uygulamasının da bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemiştir. Dolayısıyla basında yer alan ve Sayın İnce’nin de dile getirdiği ‘ithalat yapılacağı’ şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.”

İnce’nin kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgilerle hareket ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Sayın İnce’nin, hem kamuoyuna yanlış aksettirilen bilgilerle hareket etmesi hem de bu bilgileri seviyesiz ve argo ifadelerle dile getirerek siyaset yapması uygun ve etik olmamıştır. Sayın Bakanımız hakkında sarf ettiği ifadeleri kendisine yakıştıramadığımızı belirtmek isteriz” ifadeleri yer aldı.