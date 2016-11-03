Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Belçika’da yerleşik PKK terör örgütü ile iltisaklı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından başlatılan ve 2010 yılından bu yana süren soruşturmada yetkili Soruşturma Dairesinin, Federal Savcılığın davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebini reddettiği öğrenilmiştir. Bu kararı, terörle mücadelede ilkesiz bir tutumun ve PKK terör örgütünün bugüne kadar Belçika’da rahatça faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayan zihniyetin açık ve yeni bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Belçika yargısının, 2010 yılından bu yana hukuk ilkelerine uymayan bir şekilde sürüncemede bırakılan bu davada bugün yaşanan vahim yanlışı düzeltecek adımları gecikmeksizin atmasını bekliyoruz” denildi.