Diğer
Kategoriler

Bakanlıktan Belçika yargısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Belçika Federal Savcılığının başlattığı PKK soruşturmasının Ceza Mahkemesine sevk edilmemesini kınadı.

Bakanlıktan Belçika yargısına kınama

03 Kasım 2016 23:48

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Belçika’da yerleşik PKK terör örgütü ile iltisaklı 36 özel ve tüzel kişiye karşı Belçika Federal Savcılığı tarafından başlatılan ve 2010 yılından bu yana süren soruşturmada yetkili Soruşturma Dairesinin, Federal Savcılığın davanın Ceza Mahkemesine sevkine yönelik talebini reddettiği öğrenilmiştir. Bu kararı, terörle mücadelede ilkesiz bir tutumun ve PKK terör örgütünün bugüne kadar Belçika’da rahatça faaliyet gösterebilmesine imkan sağlayan zihniyetin açık ve yeni bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Belçika yargısının, 2010 yılından bu yana hukuk ilkelerine uymayan bir şekilde sürüncemede bırakılan bu davada bugün yaşanan vahim yanlışı düzeltecek adımları gecikmeksizin atmasını bekliyoruz” denildi.

Etiketler: dışişleri bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!