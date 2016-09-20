Diğer
Kategoriler

Bakanlıktan 'Bosna Hersek' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik için başvuran Bosna Hersek’in müracaatının kabul edilmesi hakkında açıklama yayımladı.

Bakanlıktan Bosna Hersek açıklaması

20 Eylül 2016 22:52

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müracaat eden Bosna Hersek’in başvurusu bugün kabul edilmiştir. AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren AB Genel İşler Konseyi toplantısında alınan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, adaylık için gereken kriterleri yerine getiren ve tam üyelik başvurusu kabul edilen Bosna Hersek’in bu kararla başlatılacak olan üyelik müzakere sürecinin de başarı ile sonuçlanmasını temenni etmektedir. Türkiye, Bosna Hersek’in tüm Avrupa-Atlantik kuruluşları ile bütünleşmesine olan desteğini sürdürecektir” denildi.

Etiketler: Avrupa Birliği, dışişleri bakanlığı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!