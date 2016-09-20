Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “15 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müracaat eden Bosna Hersek’in başvurusu bugün kabul edilmiştir. AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren AB Genel İşler Konseyi toplantısında alınan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz, adaylık için gereken kriterleri yerine getiren ve tam üyelik başvurusu kabul edilen Bosna Hersek’in bu kararla başlatılacak olan üyelik müzakere sürecinin de başarı ile sonuçlanmasını temenni etmektedir. Türkiye, Bosna Hersek’in tüm Avrupa-Atlantik kuruluşları ile bütünleşmesine olan desteğini sürdürecektir” denildi.